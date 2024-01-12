14-летний мальчик пропал в Калужской области

В деревне Дешовки Козельского района в пятницу, 12 января, пропал 14-летний Алексей Козорезов.

Он ушел из дома около 16:00 и не вернулся, сообщили в местной школе-интернате.

На место происшествия выехали волонтеры.

Всех, кто обладает информацией об этом ребенке, просят звонить его маме по телефону 8(910)512-06-79 (Татьяна Ивановна).