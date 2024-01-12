В Калуге «Ниссан» и «Волга» столкнулись на улице Гурьянова

Около 14:30 в пятницу, 12 января. на улице Гурьянова в Калуге не смогли разъехаться две легковушки.

Там столкнулись «Ниссан» и «Волга», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадал один человек. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства.