В Калужской области женщина пострадала в перевернувшейся «Ладе»

В полиции сообщили подробности о ДТП на дороге Калуга – Серпухов в Тарусском районе, которое произошло 11 января.

По предварительным данным, 48-летняя женщина за рулем «Лады Гранта» ехала со стороны Калуги и не учла погодные условия.

Машина съехала в кювет и перевернулась.

В больницу с травмами попала сама автомобилистка.