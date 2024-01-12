Пять человек пострадали в массовом ДТП в Калужской области

В 6:30 утра в пятницу, 12 января, массовое ДТП произошло на трассе А130 в Спас-Деменском районе.

Около деревни Князево столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и два грузовика.

По предварительным данным полиции, водитель «Ниссана» выехал на встречную полосу.

Пострадали пять человек. Информация об их состоянии уточняется.