В Калужской области загорелся жилой дом

В четверг, 11 января, в поселке Бабынино произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 10 часов вечера на улице Кооперативной загорелся одноэтажный жилой дом. При пожаре никто не пострадал.

Пламя уничтожило имущество и внутреннюю отделку на площади 60 квадратных метров.

Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.