В Калуге улица Московская встала в пробках из-за трех ДТП

Утром в пятницу, 12 января, в Калуге затруднено движение на улице Московской. Причиной этому стали ДТП, сообщил наш читатель.

- С Азарово до Московской площади три ДТП, одно на мосту, напротив депо и не доезжая магазина «Спутник», - рассказал калужанин.

Пробки образовались в сторону центра.