«Лада» перевернулась в Калужской области

Около 12:30 в четверг, 11 января, в Тарусском районе на дороге Калуга – Серпухов произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранта» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Сообщается об одном пострадавшем.