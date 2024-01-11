В Калужской области беспилотник упал рядом с федеральной трассой

- В Жиздринском районе сегодня так же силами ПВО был зафиксирован беспилотник, - рассказал 11 января губернатор Владислав Шапша. - Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3.

Сейчас на месте работают оперативные службы.

Ранее Шапша сообщал, что в Калуге беспилотник взорвался над зданием насосной станции.