В Калужской области при столкновении «Фиата» и «Нивы» пострадал человек

В среду, 10 января, около трех часов дня в селе Петрищево Тарусского района на 58 километре автодороги «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» столкнулись «Фиат» и «Нива». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Калужской области.

По предварительной информации, 29-летняя девушка за рулем «Фиата» ехала из Калуги в Тарусу. Она не справилась с управлением, вылетела на встречку и столкнулась с «Шевроле», за рулем которого был 56-летний мужчина. После этого «Фиат» улетел в кювет.

В результате аварии пострадала водитель «Фиата». Ее госпитализировали.