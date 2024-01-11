Два человека пострадали в ДТП на дороге Калуга – Медынь

Как мы уже рассказывали, 10 января на дороге Калуга – Медынь столкнулись «Шевроле Круз» и «Опель Мерива». Подробности об этой аварии в четверг рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

ДТП произошло на участке между селами Каравай и Льва Толстого.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Шевроле» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и столкнулся с попутным «Опелем». После этого оба автомобиля оказались в кювете.

Различные травмы получили 67-летний водитель «Опеля» и его 68-летняя пассажирка.