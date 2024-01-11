В подвале нерасселенного аварийного дома Калуги найдено тело пропавшего мужчины

Ранее мы рассказывали, что в Калуге жильцам аварийного дома № 36 по улице Глаголева все труднее ждать расселения из-за полчища тараканов и затопленного кипятком подвала.
В среду, 10 января, с нами связалась жительница дома Анна Сизова и сообщила: «В преддверии Нового года, 31 декабря, у нас нашли труп!»
— Из подвала воняло больше недели, – рассказывает другая жительница дома Евгения. – Дверь сначала была приоткрыта, но потом ее кто-то закрыл. Очень сильный запах стоял. Все это время из подвала валил пар, туда по-прежнему текла горячая вода. Весь подъезд был обледеневший, в сосульках. Мой муж не выдержал, пошел проверить подвал. А там воды по колено и лежит труп мужчины!
По словам калужан, на место сразу приехали МЧС и полиция. От них люди узнали, что тело находилось в подвале уже давно.
— 31 декабря выезжали на Глаголева, 36 по сообщению об обнаружении тела мужчины в подвале, – рассказали нам в калужском Следственном комитете. – Личность погибшего установлена, это 35-летний неработающий местный житель. Видимых телесных повреждений не было. Проводится процессуальная проверка. Жителем дома мужчина не является. Со слов родственников, он токсикоман.
Здесь нам сразу вспоминается наша встреча с жильцами и опасения Анны Сизовой, которые мы описали в статье, что в дом может зайти кто угодно, потому что металлическая дверь в подъезд отсутствует.
К слову, после публикции статьи с жильцами общался главный инженер управляющей компании, он обещал заменить трубы в подвале, а после закрыть его от посторонних на замок, передав ключи жильцам. Инициатива хорошая, только пока к ее исполнению не приступили.
Новогодние праздники закончились, а из подвала дома № 36 по улице Глаголева горячий пар еще валит, вода стоит, несмотря на то, что жителям обещали откачать воду сразу, как только тело погибшего увезут.
— Помимо того, что у нас в подвале плесень, грибок, так теперь еще и трупный яд в горячей воде! – замечает Анна Сизова. – И всем этим дышат жильцы дома!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.