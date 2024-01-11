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В подвале нерасселенного аварийного дома Калуги найдено тело пропавшего мужчины

Елена Сумак.
Опубликовано: 11.01.2024 10:54 1 1695
В подвале нерасселенного аварийного дома Калуги найдено тело пропавшего мужчины

Ранее мы рассказывали, что в Калуге жильцам аварийного дома № 36 по улице Глаголева все труднее ждать расселения из-за полчища тараканов и затопленного кипятком подвала.

В среду, 10 января, с нами связалась жительница дома Анна Сизова и сообщила: «В преддверии Нового года, 31 декабря, у нас нашли труп!»

— Из подвала воняло больше недели, – рассказывает другая жительница дома Евгения. – Дверь сначала была приоткрыта, но потом ее кто-то закрыл. Очень сильный запах стоял. Все это время из подвала валил пар, туда по-прежнему текла горячая вода. Весь подъезд был обледеневший, в сосульках. Мой муж не выдержал, пошел проверить подвал. А там воды по колено и лежит труп мужчины!

По словам калужан, на место сразу приехали МЧС и полиция. От них люди узнали, что тело находилось в подвале уже давно.

— 31 декабря выезжали на Глаголева, 36 по сообщению об обнаружении тела мужчины в подвале, – рассказали нам в калужском Следственном комитете. – Личность погибшего установлена, это 35-летний неработающий местный житель. Видимых телесных повреждений не было. Проводится процессуальная проверка. Жителем дома мужчина не является. Со слов родственников, он токсикоман.

Здесь нам сразу вспоминается наша встреча с жильцами и опасения Анны Сизовой, которые мы описали в статье, что в дом может зайти кто угодно, потому что металлическая дверь в подъезд отсутствует.

К слову, после публикции статьи с жильцами общался главный инженер управляющей компании, он обещал заменить трубы в подвале, а после закрыть его от посторонних на замок, передав ключи жильцам. Инициатива хорошая, только пока к ее исполнению не приступили.

Новогодние праздники закончились, а из подвала дома № 36 по улице Глаголева горячий пар еще валит, вода стоит, несмотря на то, что жителям обещали откачать воду сразу, как только тело погибшего увезут.

— Помимо того, что у нас в подвале плесень, грибок, так теперь еще и трупный яд в горячей воде! – замечает Анна Сизова. – И всем этим дышат жильцы дома!

Елена Сумак.
Опубликовано: 11.01.2024 10:54 1 1695
Тэги: происшествие жкх управляющая компания гжи следственный комитет
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