В центре Калуги водитель «Лексуса» протаранил «Форд»

Днем в среду, 10 января, на перекрестке улиц Кирова и Ленина в Калуге произошло ДТП. Видео с регистратора прислал наш читатель.

Водитель «Лексуса» ехал по Ленина со стороны улицы Дзержинского, из левой полосы решил перестроиться в правую и по какой-то причине не затормозил, а въехал в остановившийся «Форд».

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Но движение на этом перекрестке было затруднено.