«Фиат» и «Нива Шевроле» разбились в Калужской области

Около 15:15 в четверг, 10 января, на дороге Калуга – Таруса столкнулись «Фиат» и «Нива Шевроле».

Авария произошла в селе Петрищево, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадали как минимум два человека.