В небе над Калугой взорвался БПЛА

Ранним утром 11 января на окраине Калуги произошел подрыв беспилотного летательного аппарата.

По сообщениям министерства обороны РФ, подобный инцидент произошел сегодня и в Тульской области. В обоих случаях атаку производил БПЛА самолетного типа.

В Калуге, в результате взрыва в небе получило повреждения здание насосной станции.

- Возгораний и пострадавших нет, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - На месте происшествия работают оперативные группы.