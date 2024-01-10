В Калужской области «Хендай» и «Шевроле Нива» столкнулись на мосту через Оку

Около 10:40 в среду, 10 января, на мосту через Оку между Перемышлем и Корекозево произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Там не смогли разъехаться водители «Хендая» и «Шевроле Нивы».

Сообщается, что пострадали как минимум два человека.