Стали известны подробности о страшном пожаре в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в поселке Бетлица 1 января сгорел частный дом. Погибли муж и жена, которым было по 73 года.

- Согласно предварительным данным, пожар произошел по причине неправильной эксплуатации печного отопления, - рассказали 10 января в региональном управлении Следственного комитета. - Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сейчас проводятся экспертизы.