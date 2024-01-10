В Калуге перед Новым годом пропал 27-летний мужчина

В Калуге уже больше 10 дней не могут найти 27-летнего Сергея Цапенкова.

Последний раз мужчину видели 30 декабря, сообщили в среду в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На данный момент нет информации, где он может находиться.

По сообщению волонтеров, на мужчине были черные куртка, кофта, брюки, ботинки и шапка-ушанка.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.