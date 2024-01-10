В Калуге три человека пострадали в столкновении двух «Фольксвагенов»

В среду, 10 января, управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП, которое произошло накануне утром на дороге Калуга – Вязьма в Резвани.

Там столкнулись два «Фольксвагена Поло».

По предварительной информации, 45-летний водитель одной из машин не справился с управлением и врезался во встречное авто.

Пострадали ба водителя, а также женщина-пассажирка.