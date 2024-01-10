Жителю Калужской области грозит десять лет тюрьмы за несколько ударов по голове

В поселке Бабынино возбудили уголовное дело в отношении жителя Мещовского района. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, сообщили в пресс-службе полиции Калужской области.

Как стало известно, мужчины поругались на дискотеке. После этого они встретились по дороге домой. Подозреваемый ударил своего соперника по голове кулаком, а после того, как тот начал падать, ударил его еще раз.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения.

Фигуранту грозит 10 лет тюрьмы.