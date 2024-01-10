В Калуге загорелся зоомагазин

Во вторник, 9 января, в Калуге на улице Небесной произошел пожар. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Около 12 часов ночи загорелся одноэтажный зоомагазин. Огонь повредил имущество на площади 0,5 квадратных метра.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания.