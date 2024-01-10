В Калужской области при столкновении фуры, грузовика и «Тойоты» погиб человек

Во вторник, 9 января, в 23:27 в Сухининчском районе Калужской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в региональной пресс-службе УМВД.



По предварительной информации, 35-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено Магнум», ехал из Брянска в сторону Москвы. Водитель не справился с управлением и фуру занесло на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовиком «Хендай», за рулем которого был 49-летний мужчина. Водитель фуры не смог остановить машину, и после этого врезался в «Тойоту Ланд Крузер Прадо», которой управлял 60-летний мужчина.



В результате аварии водитель грузовика «Хендай» погиб. Три человека получили различные травмы.



Водителю фуры помощь оказали на месте. 60-летнюю и 59-летнюю пассажирок «Тойоты» госпитализировали.



Софья Фирсова, Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области Опубликовано: 10.01.2024 09:58 688