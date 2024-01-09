Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области

Во вторник управление ГИБДД по Калужской области сообщило подробности о ДТП на трассе А130 в Медынском районе, которое произошло вечером 6 января.

Недалеко от поворота на деревню Степановское 74-летний водитель «Фольксвагена Тигуан» двигался в сторону Москвы, при совершении обгона выехал на встречную полосу и врезался в «Шкоду Октавия».

Погибла 57-летняя пассажирка «Тигуана».

В больницу с травмами доставили водителя «Фольксвагена», еще двух его пассажирок и водителя «Шкоды».