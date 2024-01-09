В Калуге при столкновении двух «Фольксвагенов» пострадали три человека

Ранее мы сообщали о ДТП в калужском поселке Резвань. На улице Буровой столкнулись два «Фольксвагена».

Как нам удалось выяснить, при столкновении пострадали три человека.

У 34-летнего водителя «Фольксвагена» ушиб грудной клетки, у 45-летнего водителя «Фольксвагена» рана уха и сотрясение. Также пострадала 37-летняя пассажирка одного из автомобилей. У женщины диагностировали сотрясение.

Всех пострадавших госпитализировали.

Причины столкновения уточняются.