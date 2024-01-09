Шесть человек погибли в пожарах за новогодние каникулы в Калужской области

За новогодние каникулы в Калужской области выросло количество пожаров.

Зафиксировано 58 возгораний, что на 27,5% больше, чем было год назад, рассказали 9 января в правительстве региона.

В результате пожаров погибли шесть человек. Еще один пострадал.

Увеличилось количество пожаров в Калуге, Малоярославецком, Боровском и Жуковском районах.