В Калуге разбились два «Фольксвагена»

Около 8:30 утра во вторник, 9 января, в поселке Резвань на территории Калуги столкнулись два автомобиля «Фольксваген».

Авария произошла на улице Буровой, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Пострадали как минимум два человека. Информация о их состоянии уточняется.