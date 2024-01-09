В Калужской области человек пострадал при пожаре в жилом доме

В ночь на вторник, 9 января, пожар произошел в деревне Упрямово Юхновского района.

На улице Садовой сгорел жилой дом, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.