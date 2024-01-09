В Калужской области 11-летний мальчик умер в результате самоубийства

Во вторник, 9 января, редакция SHOT сообщает, что в Обнинске в новогодние праздники 11-летний мальчик умер в результате самоубийства.

Предварительно, вечером, 8 января, мальчик поссорился с мамой и заперся в своей комнате.

Спустя время женщина зашла к сыну и обнаружила, что тот не дышит.

Тело мальчика направлено в морг. Полиция проводит расследование.

Отмечается, что мальчик из полной семьи, на учете в ПДН не был.

Силовики от комментариев отказались.