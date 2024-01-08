В Калужской области загорелся жилой дом

В понедельник, 8 января в городе Медынь Калужской области произошел пожар. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС.

В 14:25 на улице Калужское шоссе загорелся жилой дом. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали 6 сотрудников МЧС и две пожарные машины.

Причина пожара устанавливается.