В Калужской области в ДТП пострадал 16-летний подросток

В понедельник, 8 января, в Медынском районе на 40 километре автодороги «Боровск-Федорино-Медынь-Верея». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Около пяти утра вблизи села Кременское «Лада» улетела в кювет и перевернулась.

Предварительно, в аварии пострадали три человека, среди них был 16-летний подросток.

Всех пострадавших госпитализировали.

Состояние пострадавших уточняется.