В Калуге на улице Гагарина в аварии пострадал ребенок

В воскресенье, 7 января, в Калуге на улице Гагарина произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как стало известно, в 22:40 водитель «Ситроена» не справился с управлением и врезался в препятствие в районе дома №8.

Пострадал водитель машины и несовершеннолетний пассажир. Их госпитализировали.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.