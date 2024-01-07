В Калужской области при столкновении «Фольксвагена» и «Шкоды» погиб человек

В субботу, 6 января, в Медынском районе Калужской области на 165 километре автодороги А-130 «Москва-Рославль» столкнулись «Фольксваген» и «Шкода». Об этом сообщили в региональной пресс-службе УМВД.

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Шкодой».

В результате столкновения погиб один человек, четверо получили травмы различной степени тяжести.

Точные обстоятельства ДТП уточняются.