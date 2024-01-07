В Калужской области столкнулись «БМВ» и «Киа»

В субботу, 6 января, в Бабынинском районе Калужской области произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В 14:16 на 210 километре трассы М-3 «Украина» столкнулись «БМВ» и «Киа».

Судя по предварительной информации, пострадал один человек.

Обстоятельства происшествия и тяжесть травм пострадавшего устанавливаются.