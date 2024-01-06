38-летний водитель «Лады Гранта» вылетел на встречку под Перемышлем Калужской области

Ранее мы писали, что в Калужской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

В 7 часов 40 минут в деревне Ладыгино лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2102» и «Лада». В аварии пострадали несколько человек.

Полиция сообщает подробности аварии.

Предварительно, 38-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» ехал со стороны Перемышля в сторону трассы М-3, выехал на встречку и врезался в «ВА3-2102», которым управлял 24-летний мужчина. Он ехал по своей полосе в сторону Перемышля.

После ДТП оба водителя были доставлены в больницу.