В Калужской области мужчина с топором в руках преследовал жену и грозился убить ее

В субботу, 6 января, УМВД Калужской области сообщает о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством.

Предварительно, пьяный житель Мещовского района во дворе своего дома преследовал жену с топором в руках и угрожал убить женщину.

Она обратилась в полицию.

Идет расследование, у мужчины подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Обстоятельства устанавливаются.

Елена Сумак. Опубликовано: 06.01.2024 14:40 208