В Калужской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля

В субботу, 6 января, в Перемышльском районе произошло ДТП, сообщает МЧС Калужской области.

В 7 часов 40 минут в деревне Ладыгино лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2102» и «Лада». В аварии пострадали несколько человек.

Тяжесть их травм, как и причины ДТП уточняются.

Елена Сумак. Фото ГУ МЧС, Опубликовано: 06.01.2024 13:43 450