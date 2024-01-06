Пожар в одноэтажном деревянном доме в Калужской области унес две жизни

Ранее мы писали, что в Калужской области сгорел дом в поселке Бетлица Куйбышевского района. Наш читатель тогда сообщил, что дом сгорел днем, и он находился в 10 метрах от пожарной части. В огне погибли муж с женой.

Мы обратились за комментариями в ГУ МЧС региона.

- Пожар произошел в Бетлице на улице Ленина, д. 54. Расстояние от ПСЧ-28 – 0,5 км. Время реагирования составило 1 минуту. Сообщение о пожаре поступило в 12 часов 55 минут. Горело одноэтажное деревянное строение, 12х6м. Кровля шиферная по деревянной обрешетке, отопление печное, освещение 220В. В результате пожара строение жилого дома уничтожено полностью, как и имущество в нем. В пожаре погибли два человека: женщина 1951 года рождения и мужчина 1950 года.

Предварительная причина пожара – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.