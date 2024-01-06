В центре Калуги водитель «Хендай Солярис» напал с ножом на пассажира «Мазды»

В пятницу, 5 января, прокуратура Калуги сообщила, что взяла на контроль расследование уголовного дела о нанесении ножевых ранений.

В ночь с 4 на 5 января у дома № 64 по улице Кирова между водителями «Хендай Солярис» и «Мазды 6» произошел конфликт. К ссоре присоединился 30-летний пассажир «Мазды», который впоследствии получил колото-резаные раны в область груди от водителя «Хендай».

Нападавший же с места происшествия скрылся, его личность устанавливается.

Потерпевший находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.