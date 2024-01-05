В Калужской области 71-летняя женщина и ее 12-летний внук отравились угарным газом

В пятницу, 5 января, следственный комитет по Калужской области сообщил о ЧП в Жиздринском районе, где госпитализированы после отравления угарным газом 71-летняя женщина и ее 12-летний внук.

Предварительно известно, что в четверг, 4 января, пенсионерка с внуком находилась у себя дома. Женщина перекрыла вытяжку, расположенную над газовым котлом, и поместила в гофру для отвода продуктов горения пакет, полагая, что через неё уходит тепло из дома.

Подросток позвонил маме и сказал, что плохо себя чувствует. Женщина прибежала в дом и обнаружила своих сына и мать лежащими на полу.

Обстоятельства ЧП уточняются. Пострадавшим оказана медпомощь, угрозы жизни нет.