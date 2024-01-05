В Калужской области «Рено Дастер» под управлением 75-летнего водителя улетел в кювет

В пятницу, 5 января, в Калужской области произошло ДТП с тремя пострадавшими, сообщает региональное УМВД.

В 09 часов 05 минут на 271 км трассы М-3 произошло перевернулся автомобиль.

Предварительно, 75-летний водитель за рулем «Рено Дастер» вылетел с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся на крышу.

В аварии пострадали водитель и два пассажира. Все доставлены в медицинское учреждение.