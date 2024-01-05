В Калужской области загорелась квартира

В пятницу, 5 января, в Тарусе произошел пожар, сообщает ГУ МЧС региона.

В 01 час 34 минуты поступило сообщение о горящей квартире на улице Цветаевой.

При происшествии люди не пострадали. Имущество повреждено огнем.

Причину возникновения пожара установят специалисты, на месте работал инспектор ГПН.

МЧС обращается к калужанам.

- Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. Берегите свое жилье и жизнь от огня! При происшествии звоните «112», «01», с мобильного «101».