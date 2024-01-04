В Калужской области вторые сутки ликвидируют аварию на водопроводных сетях

В среду, 3 января, деревня Кривское Боровского района из-за порыва трубы осталась без воды.

Едва коммунальщики устранили порыв, как из-за гидроудара после пуска воды произошел ещё один разрыв трубы.

- Давления в системе недостаточно для водоснабжения 4-5 этажей многоквартирных домов, - сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев. - На нижних этажах вода есть. Аварийная бригада работает над устранением утечки.

Ситуация на контроле районной прокуратуры. Глава администрации района и прокурор Хамид Костоев находятся на месте аварии.

- Проведение работ на водопроводе при 25-градусном морозе, в заполненном водой котловане - крайне сложная задача, - посетовал Николай Калиничев. - Но наши мужики из аварийной бригады сказали, что справятся. Уверен, так и будет.