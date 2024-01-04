В Калуге дорожный знак помешал проезду авто

В ночь на четверг на перекрестке улиц Георгия Димитрова и Богородицкой неопознанный пока автомобиль протаранил дорожный знак.

Как сообщил наш читатель в бот обратной связи, такая картина на утро, 4 января.

- Кто-то врезался в дорожный знак, обломки пластмассы валяются рядом, - написал Игорь. - Движение на пешеходном перекрёстке опасно для людей. Два дня вода хлестала, и вот очередной подарок. Ждём дальше.

Напомним, 1 января 2024 года на Правобережье, на улице Георгия Димитрова случилась авария. Прорвало трубу, и холодная вода залила перекресток.