В Калуге из-за аварии образовалась гигантская пробка

В микрорайоне Кубяка случилась авария.

По сообщениям очевидца, там столкнулись иномарка с грузовиком. Предполагается, что грузовой автомобиль пытался повернуть налево перед заправкой и не пропустил движущийся легковой автомобиль. В результате у машины смяло капот.

На месте происшествия находится ДПС, скорая помощь и пожарные.