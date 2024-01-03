В Калужской области сгорел дом, который находился напротив пожарной части

Наш читатель обратился в чат-бот обратной связи по поводу пожара в поселке Бетлица, Куйбышевский район.

-1 января в Бетлице сгорел жилой дом, в огне погибло 2 человека, муж с женой. Самое удивительное, что дом находится прямо напротив пожарной части, буквально в 10 метрах, на улице Ленина и произошло всё днём около 13:00.

Наша редакция связалась с пожарно-спасательной частью номер 28 в поселке Бетлица, чтобы получить комментарии по поводу этой парадоксальной ситуации.

Там нам заявили, что информацию насчет этого пожара они разгласить не могут. Чтобы получить какие-либо сведения необходимо лично говорить с руководством, которое находится в данном населенном пункте.