В Калужской области сгорел жилой дом

Анастасия Каторгина, фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Анастасия Каторгина, фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Анастасия Каторгина, фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Анастасия Каторгина, фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Пожар ликвидировали 11 человек и 3 единицы техники.

Пострадавших нет.

Инцидент произошел на улице Марченко.

2 января около 18:49 случился пожар в городе Сухиничи.

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