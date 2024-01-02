В Калужской области произошла тройная авария

Анастасия Каторгина, фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Анастасия Каторгина, фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Анастасия Каторгина, фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Анастасия Каторгина, фото: ГУ МЧС России по Калужской области

Последствия ликвидировали 15 человек и 5 единиц техники.

Есть пострадавшие.

Врезались друг в друга «Киа К5», «Киа Рио» и «Шкода».

Инцидент случился на 225 км дороги М-3 «Украина».

2 января около 15:36 в Мещовском районе произошло ДТП.

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