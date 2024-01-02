В Калужской области легковой автомобиль влетел в отбойник и перевернулся

В Дзержинском районе 2 января около 15:17 произошло ДТП.

Инцидент случился на 174 км дороги М-3 «Украина».

Легковой автомобиль «Митсубиси» совершил наезд на препятствие, а затем опрокинулся.

Есть пострадавшие.

Последствия ДТП ликвидировали 9 человек, а также 3 единицы техники.