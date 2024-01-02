В Калуге произошла авария между «Рэндж Ровером» и «Жигули»

1 января в Калуге в районе 22:00 столкнулись два автомобиля.

Инцидент случился на улице Суворова, 7.

Дорогу не поделили «Рэндж Ровер» и автомобиль «Жигули».

По словам очевидцев, водитель «Ровера» был пьян.

В результате инцидента никто не пострадал.