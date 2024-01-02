Два легковых автомобиля столкнулись в Калуге в первый день нового года

1 января около 20:43 случилась авария рядом с поворотом на д. Шопино.

Там не смогли разъехаться «Ниссан» и «Шевроле».

В ДТП есть пострадавшие.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие 13 человек и 4 единицы техники.