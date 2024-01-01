В Калуге прорвало канализацию, затопило один из дворов

Новый год начался для жителей дома №51 на улице Валентины Никитиной с проблемы.

На улице там прорвало канализацию, и стоки залили весь двор, рассказала наша читательница.

- 1 января, у кого-то Новый год, а мы опять плаваем, плывет канализация, - жалуется женщина. - И сколько это можно терпеть. Из дома выйти нельзя, подъезд затопило. Никто не обращает внимания на наш дом, как будто мы не люди. Из дома выйти нельзя, только в резиновых сапогах, а на улице зима, мороз. Одного не могу понять, постоянно прорыв в одном и том же месте. Все латают, а сделать как следует сразу нельзя?!

Коммунальщики пока не комментировали ситуацию.